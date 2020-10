Berlusconi negativo al Covid Forse va al matrimonio del figlio

SkySport : Silvio Berlusconi, negativo al covid il presidente del Monza - Corriere : ?? Per Berlusconi primo tampone negativo - TgLa7 : #Berlusconi negativo a #tampone, forse a nozze figlio. Oggi attesa per nuovo esame. Guarita dal #Covid la figlia Marina - sportli26181512 : La Asl di Genova: 'Fermando il Genoa avremmo violato un suo diritto'. Berlusconi negativo: La Asl di Genova: 'Ferma… - STOCALCIO1 : ??? Silvio #Berlusconi sembra sulla via della guarigione al #Covid19. Infatti il patron del #Monza è risultato negat… -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi negativo

Berlusconi è negativo Silvio Berlusconi è di nuovo negativo al coronavirus. Il leader di Forza Italia resta però in convalescenza e non parteciperà alla cerimonia in chiesa a Milano per il matrimonio ...ROME, OCT 7 - COVID-19 tests performed on Silvio Berlusconi in recent days have all been negative, sources said on Wednesday. However, the ex-premier remains in convalescence after being seriously ill ...