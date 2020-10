Berlusconi negativo al Covid. Atteso al ricevimento per le nozze del figlio (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Silvio Berlusconi è negativo al Coronavirus, tecnicamente e formalmente guarito. Anche il secondo tampone ha dato l'esito sperato, il Cavaliere "è e resta in convalescenza", assicurano fonti del suo ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Silvioal Coronavirus, tecnicamente e formalmente guarito. Anche il secondo tampone ha dato l'esito sperato, il Cavaliere "è e resta in convalescenza", assicurano fonti del suo ...

