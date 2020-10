Corriere : ?? Per Berlusconi primo tampone negativo - TgLa7 : #Berlusconi negativo a #tampone, forse a nozze figlio. Oggi attesa per nuovo esame. Guarita dal #Covid la figlia Marina - patjdp : RT @repubblica: Silvio Berlusconi negativo al test del coronavirus [aggiornamento delle 11:27] - miagmarsuren : RT @Testament73: Berlusconi negativo a tampone - Lombardia - - PoliticaNewsNow : Berlusconi negativo a tampone, forse parteciperà al matrimonio del figlio Luigi -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi negativo

Fiori d’arancio in casa Berlusconi. Oggi il figlio del Cavaliere di Arcore, Luigi, ultimo genito di Silvio Berlusconi, convolerà a nozze con la fidanzata storica Federica Fumagalli. Non è esclusa la p ...(ANSA) – CITTA DEL VATICANO, 07 OTT – Il Papa ha invitato a chiedere a Dio “la grazia di essere uomini e donne integri e degni di fede” e ha indicato come esempio la figura di Elia, “uomo integerrimo, ...