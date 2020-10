Berlusconi negativo a primo tampone, oggi il secondo. Poi, forse, le nozze del figlio Luigi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) È risultato negativo il test effettuato negli ultimi giorni a Silvio Berlusconi che il 2 settembre scorso era stato trovato positivo al Covid-19. Già il 29 settembre scorso Adriano Galliani, in occasione di una partita del Monza, aveva riferito di un primo tampone negativo, notizia poi non seguita da conferme ufficiali.oggi è atteso il risultato di un nuovo tampone e, secondo fonti vicine alla famiglia, se si dovesse confermare la negatività, l’ex premier potrebbe partecipare al matrimonio del figlio Luigi che a Milano si sposa con la sua fidanzata Federica Fumagalli in forma strettamente privata. Nel frattempo anche Marina Berlusconi è ormai guarita ed ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 ottobre 2020) È risultatoil test effettuato negli ultimi giorni a Silvioche il 2 settembre scorso era stato trovato positivo al Covid-19. Già il 29 settembre scorso Adriano Galliani, in occasione di una partita del Monza, aveva riferito di un, notizia poi non seguita da conferme ufficiali.è atteso il risultato di un nuovoe,fonti vicine alla famiglia, se si dovesse confermare la negatività, l’ex premier potrebbe partecipare al matrimonio delche a Milano si sposa con la sua fidanzata Federica Fumagalli in forma strettamente privata. Nel frattempo anche Marinaè ormai guarita ed ...

