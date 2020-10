Berlusconi guarito dal Coronavirus, negativi entrambi i tamponi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Silvio Berlusconi è negativo al Coronavirus . Il leader di Forza Italia si è infatti sottoposto a «test negativi», però è e resta in convalescenza. Non parteciperà alla cerimonia in chiesa a Milano... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Silvioè negativo al. Il leader di Forza Italia si è infatti sottoposto a «test», però è e resta in convalescenza. Non parteciperà alla cerimonia in chiesa a Milano...

