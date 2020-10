Bergamo | Cardiologia tra le migliori 200 al mondo

(Di mercoledì 7 ottobre 2020), 7 ottobre 2020 - A poche settimane dal traguardo storico dei mille trapianti di cuore in 35 anni, l'ospedale Papa Giovanni XXIII ottiene un altro prestigioso riconoscimento per la sua ...

socialBGnews : La #cardiologia del Papa Giovanni di #Bergamo tra le 200 migliori al mondo - Dome689 : RT @webecodibergamo: La Cardiologia del Papa Giovanni tra i 200 migliori reparti al mondo - gaembw : RT @webecodibergamo: La Cardiologia del Papa Giovanni tra i 200 migliori reparti al mondo - Franzyskaner : RT @webecodibergamo: La Cardiologia del Papa Giovanni tra i 200 migliori reparti al mondo - teresacapitanio : La Cardiologia dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo tra le 200 migliori al mondo -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo Cardiologia

BergamoNews.it

Bergamo, 7 ottobre 2020 - A poche settimane dal traguardo ... per la sua attività che tante lodi ha ricevuto durante l’emergenza sanitaria: la Cardiologia, una delle sue eccellenze, è stata inserita ...Tra i 200 migliori reparti al mondo c’è la Cardiologia del Papa Giovanni XXIII di Bergamo. A stabilirlo è la prima edizione della classifica World’s Best Specialized Hospitals 2021 (migliori ospedali ...L'indagine ha interpellato 40.000 camici bianchi per identificare e premiare i migliori ospedali del mondo specializzati in Cardiologia e in altri 5 reparti.