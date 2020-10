Benevento, Covid-19: avviata procedura per richiedere la presenza dell’Esercito (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – avviata la procedura per richiedere la presenza dell’Esercito in città per i controlli dei protocolli Covid. Il via libera alla misura richiesta con forza dal Sindaco Clemente Mastella è stato dato dal Comitato per l’Ordine e la sicurezza Pubblica convocato oggi dal Prefetto, Francesco Cappetta. La richiesta deve ora essere inoltrata al Ministero dell’Interno che può disporre in merito solo dopo una valutazione della richiesta, in quanto Benevento non rientra tra le città oggetto del protocollo “Strade Sicure” per le quali la presenza di uomini e donne dell’Esercito armati di tutto punto è attiva da anni. Dunque, non è ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutilaperladell’Esercito in città per i controlli dei protocolli. Il via libera alla misura richiesta con forza dal Sindaco Clemente Mastella è stato dato dal Comitato per l’Ordine e la sicurezza Pubblica convocato oggi dal Prefetto, Francesco Cappetta. La richiesta deve ora essere inoltrata al Ministero dell’Interno che può disporre in merito solo dopo una valutazione della richiesta, in quantonon rientra tra le città oggetto del protocollo “Strade Sicure” per le quali ladi uomini e donne dell’Esercito armati di tutto punto è attiva da anni. Dunque, non è ...

