Ben 10: minaccia alla terra, in arrivo il film in prima TV

Ben 10: minaccia alla terra. Appuntamento a sabato 10 ottobre alle 19.40 su Cartoon Network (canale 607 di Sky) con l'attesissimo film in prima TV sulle avventure spaziali del mitico ragazzo-alieno, alle prese con vecchi nemici per nuove esaltanti sfide BEN 10 sbarca nello spazio. Il celebre bambino-eroe amato in tutto il mondo torna protagonista sul piccolo schermo in un film inedito, che lo vedrà alle prese con una imperdibile avventura intergalattica: appuntamento sabato 10 ottobre alle ore 19.40 con "BEN 10 IL film: minaccia alla terra", in onda su Cartoon Network (canale 607 di Sky) in prima TV assoluta.

Ben 10: minaccia alla terra, l'atteso film d'animazione in prima TV assoluta il 10 ottobre su Cartoon Network.

