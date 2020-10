Beautiful | anticipazioni 8 ottobre | Steffy non vuole separarsi da Phoebe

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Emozioni a non finire attendono i fan dianche nell’episodio in onda giovedì 82020. Il nuovo appuntamento riprenderà dal momento in cuiverrà a conoscenza della verità su. La Forrester apprenderà da Liam e Hope che la bambina adottata mesi prima tramite Flo e Reese è in realtà la piccola Beth.non tarderà a capire che Hope non avrà intenzione di andarsene senza sua figlia e, per tale motivo, sarà disperata all’idea dida lei. Per tanti mesi, la Forrester ha accudito e amato la bambina come fosse veramente sua figlia e non potrà immaginare un futuro senza di lei. Ma vediamo cosa riservano lesul nuovo ...