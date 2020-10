Beach volley, Carol Solberg a rischio squalifica (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’atleta brasiliana, Carol Solberg, rischia una squalifica fino a 6 tornei. La Beacher classe 1987 è considerata una delle atleti emergenti dello sport, avendo impressionato in numerosi tornei di Beach volley locali e internazionali. Nel 2004, nella categoria Under 18 è riuscita a conquistare la medaglia d’oro nel Campionato del Mondo FIVB e l’anno successivo anche nel Campionato del Mondo Under 21. La Beacher è stata denunciata alla Corte Suprema di Giustizia Sportiva per aver scandito delle frasi poco piacevoli verso il Presidente Jair Bolsonaro. “Fora Bolsonaro!” è la frase pronunciata subito dopo aver conquistato il terzo posto nella prima tappa nel circuito nazionale di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’atleta brasiliana,, rischia unafino a 6 tornei. Laer classe 1987 è considerata una delle atleti emergenti dello sport, avendo impressionato in numerosi tornei dilocali e internazionali. Nel 2004, nella categoria Under 18 è riuscita a conquistare la medaglia d’oro nel Campionato del Mondo FIVB e l’anno successivo anche nel Campionato del Mondo Under 21. Laer è stata denunciata alla Corte Suprema di Giustizia Sportiva per aver scandito delle frasi poco piacevoli verso il Presidente Jair Bolsonaro. “Fora Bolsonaro!” è la frase pronunciata subito dopo aver conquistato il terzo posto nella prima tappa nel circuito nazionale di ...

