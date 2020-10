Bastoni positivo al Coronavirus: il comunicato dell’Inter (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’Inter ha comunicato la positività al Coronavirus di Alessandro Bastoni: la nota ufficiale della società nerazzurra L’Inter ha comunicato la positività al Coronavirus di Alessandro Bastoni. La nota ufficiale della società nerazzurra «FC Internazionale Milano comunica che Alessandro Bastoni è risultato positivo al Covid-19 in seguito ai test effettuati durante il ritiro della nazionale italiana Under 21. Il difensore nerazzurro è totalmente asintomatico e seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’Inter hala positività aldi Alessandro: la nota ufficiale della società nerazzurra L’Inter hala positività aldi Alessandro. La nota ufficiale della società nerazzurra «FC Internazionale Milano comunica che Alessandroè risultatoal Covid-19 in seguito ai test effettuati durante il ritiro della nazionale italiana Under 21. Il difensore nerazzurro è totalmente asintomatico e seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario». Leggi su Calcionews24.com

