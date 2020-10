Bastoni, in 24 ore da negativo a positivo: oggi nuovo tampone (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ancora un caso di positività riscontrata nel mondo del calcio: Alessandro Bastoni in poche ore da negativo a positivo, oggi nuovi test Saranno ancora settimane davvero difficili per il Coronavirus con il mondo del calcio che sta vivendo una situazione complicata. Così nelle ultime ore, come riporta l’edizione online de “La Gazzetta“, è stato riscontrato … Leggi su viagginews (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ancora un caso di positività riscontrata nel mondo del calcio: Alessandroin poche ore danuovi test Saranno ancora settimane davvero difficili per il Coronavirus con il mondo del calcio che sta vivendo una situazione complicata. Così nelle ultime ore, come riporta l’edizione online de “La Gazzetta“, è stato riscontrato …

Gazzetta_it : Giallo #Bastoni: da negativo a positivo al #covid in 24 ore. domattina un nuovo test - fanpage : Giallo in casa Inter, Bastoni da negativo a positivo al #Covid19 in 24 ore - Corriere : Inter, giallo Bastoni: è positivo, 24 ore prima il tampone era negativo - StaffBauscia : Bastoni: in 24 ore da negativo a positivo, oggi nuovo tampone - LALAZIOMIA : GdS | Inter, Bastoni da negativo a positivo al Covid in 24 ore: oggi un nuovo test -