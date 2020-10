Bassetti attacca la Berlinguer: “Sul Covid non state dicendo la verità” (Video) (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Roma, 7 ott – Scintille in studio durante l’ultima puntata di Cartabianca. Nella trasmissione condotta su Rai3 da Bianca Berlinguer, infatti, erano ospiti sia l’infettivologo Matteo Bassetti sia il virologo Andrea Crisanti, tra cui non scorre buon sangue. E la conduttrice sembra privilegiare proprio il secondo, suscitando le proteste di Bassetti: «Ha già detto tutto Crisanti», sbotta a un certo punto il direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. Il motivo? La Berlinguer avrebbe dato troppo spazio al collega, non permettendogli di parlare. «Parla solo lui, non capisco cosa mi abbiate invitato a fare», aggiunge. Guarda anche: Bassetti bastona Crisanti: «Sta troppo in politica, stava per candidarsi con ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Roma, 7 ott – Scintille in studio durante l’ultima puntata di Cartabianca. Nella trasmissione condotta su Rai3 da Bianca, infatti, erano ospiti sia l’infettivologo Matteosia il virologo Andrea Crisanti, tra cui non scorre buon sangue. E la conduttrice sembra privilegiare proprio il secondo, suscitando le proteste di: «Ha già detto tutto Crisanti», sbotta a un certo punto il direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. Il motivo? Laavrebbe dato troppo spazio al collega, non permettendogli di parlare. «Parla solo lui, non capisco cosa mi abbiate invitato a fare», aggiunge. Guarda anche:bastona Crisanti: «Sta troppo in politica, stava per candidarsi con ...

Il professor Bassetti prosegue nella propria “campagna” contro i tamponi agli asintomatici ribadendo l’inutilità dei test. L’infettivologo Matteo Bassetti, impiegato pres ...

Per Bassetti il focolaio al Genoa è ‘la Waterloo dei tamponi’. Basta con queste sparate!

Secondo la prima pagina della Gazzetta dello Sport, il mondo del calcio è sotto “shock”. Il motivo è semplice: dopo la partita Napoli-Genoa, finita sei a zero per i partenopei, ben 10 giocatori del Ge ...

