Barcellona, pronto il voto di sfiducia a Bartomeu: “Risparmiati questa brutta figura” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “Obiettivo raggiunto“. Lo scrive Jordi Farré, uno dei prossimi candidati alle elezioni del Barcellona e grande oppositore della presidenza di Josep Bartomeu. Farré è uno dei promotori e membro del comitato che ha raggiunto un numero di firme valido per presentare un voto di sfiducia contro l’attuale numero 1 del club blaugrana. Dopo il suo messaggio, lo stesso Farré ha parlato e ha ringraziato i membri che hanno sostenuto il voto di sfiducia per il duro lavoro. ”Voglio ringraziare tutti coloro che hanno firmato. Avevamo l’idea che sarebbe stato raggiunto l’obbiettivo. Sono stati giorni difficili. L’obiettivo è che ora tutte le schede siano convalidate e si avvicinino a 20.000′‘, ha affermato ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “Obiettivo raggiunto“. Lo scrive Jordi Farré, uno dei prossimi candidati alle elezioni dele grande oppositore della presidenza di Josep. Farré è uno dei promotori e membro del comitato che ha raggiunto un numero di firme valido per presentare undicontro l’attuale numero 1 del club blaugrana. Dopo il suo messaggio, lo stesso Farré ha parlato e ha ringraziato i membri che hanno sostenuto ildiper il duro lavoro. ”Voglio ringraziare tutti coloro che hanno firmato. Avevamo l’idea che sarebbe stato raggiunto l’obbiettivo. Sono stati giorni difficili. L’obiettivo è che ora tutte le schede siano convalidate e si avvicinino a 20.000′‘, ha affermato ...

Eh si, quel a Gerard Delofeu cresciuto nella cantera del Barcellona ed accostato nelle ultime settimane alle grandi del calcio, è stato ufficializzato dall'Udinese. Buon campionato a tutti,. .

MotoGP | Gp Le Mans: Mir, “Pronto per tornare in sella”

MotoGP GP Francia MotoGP – Dopo il secondo posto conquistato a Barcellona, Joan Mir è pronto a tornare in sella alla GSX-RR per il prossimo Gran Premio di Francia, nono appuntamento di questo mondiale ...

