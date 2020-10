Barbara D’Urso difesa dalla sorella “Hai bisogno dello psicologo” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Un attacco, l’ennesimo, contro Barbara D’Urso criticata per gli abiti troppo succinti e le pose giudicate volgari ecco che c’è la sorella Daniela che la difende. Ripetuti commenti offensivi nei confronti della conduttrice napoletana che, come ha detto in varie interviste lei ignora gli hater, non risponde e va avanti per la sua strada. Barbara D’Urso, hater all’attacco Sui social dove Barbara pubblica foto, video e commentiArticolo completo: Barbara D’Urso difesa dalla sorella “Hai bisogno dello psicologo” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Un attacco, l’ennesimo, controD’Urso criticata per gli abiti troppo succinti e le pose giudicate volgari ecco che c’è laDaniela che la difende. Ripetuti commenti offensivi nei confronti della conduttrice napoletana che, come ha detto in varie interviste lei ignora gli hater, non risponde e va avanti per la sua strada.D’Urso, hater all’attacco Sui social dovepubblica foto, video e commentiArticolo completo:D’Urso“Haipsicologo” dal blog SoloDonna

