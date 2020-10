“Banksy – L’arte della ribellione” il 26, 27 e 28 ottobre al cinema (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Adler Entertainment presenta BANKSY – L’ARTE della RIBELLIONE Diretto da ELIO ESPANA Prodotto da SPIRITLEVEL cinema Durata 1hr 38’ Distribuito da ADLER ENTERTAINMENT IL 26, 27 e 28 ottobre AL cinema BANKSY – L’ARTE della RIBELLIONE rivela la storia di Banksy, dalle origini in una sottocultura criminale fino alla sua ascesa come leader di un movimento artistico rivoluzionario. Banksy nasce come artista nella scena underground di Bristol, in Inghilterra, e le sue prime opere di graffiti e street art risalgono al 1990. La sua arte politicizzata, i suoi epigrammi sovversivi e le sue audaci incursioni hanno oltraggiato l’establishment e creato un nuovo movimento rivoluzionario. I suoi lavori sono divenuti vere e proprie icone del ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Adler Entertainment presenta BANKSY – L’ARTERIBELLIONE Diretto da ELIO ESPANA Prodotto da SPIRITLEVELDurata 1hr 38’ Distribuito da ADLER ENTERTAINMENT IL 26, 27 e 28ALBANKSY – L’ARTERIBELLIONE rivela la storia di Banksy, dalle origini in una sottocultura criminale fino alla sua ascesa come leader di un movimento artistico rivoluzionario. Banksy nasce come artista nella scena underground di Bristol, in Inghilterra, e le sue prime opere di graffiti e street art risalgono al 1990. La sua arte politicizzata, i suoi epigrammi sovversivi e le sue audaci incursioni hanno oltraggiato l’establishment e creato un nuovo movimento rivoluzionario. I suoi lavori sono divenuti vere e proprie icone del ...

