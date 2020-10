Avellino, lesioni personali aggravate: arrestato 55enne colpito da ordine di carcerazione (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – I Carabinieri della Stazione di Avellino hanno tratto in arresto un 55enne dell’hinterland vesuviano, colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli per il reato di “lesioni personali aggravate”. Dopo le formalità di rito espletate in Caserma, l’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino, dovendo espiare la pena di 6 mesi di reclusione. Tale risultato è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– I Carabinieri della Stazione dihanno tratto in arresto undell’hinterland vesuviano,da undiemesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli per il reato di “”. Dopo le formalità di rito espletate in Caserma, l’è stato associato alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino, dovendo espiare la pena di 6 mesi di reclusione. Tale risultato è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità. L'articolo ...

Ultime Notizie dalla rete : Avellino lesioni Lesioni personali, ordine di carcerazione per un 55enne Ottopagine Muore ex operaio Isochimica: è un 61enne di Mercato S.Severino

StampaA tre anni combatteva con il mesotelioma contratto all’Isochimica di Avellino. Francesco Anzalone, 61 anni, sposato, due figli, è la 31esima vittima dell’amianto dell’azienda di Elio Graziano, d ...

Isochimica, l’amianto uccide il 31esimo operaio

AVELLINO - Da tre anni combatteva con il mesotelioma contratto all'Isochimica di Avellino. Francesco Anzalone, 61 anni, sposato, due figli, è la 31esima vittima dell'amianto dell'azienda di Elio Grazi ...

AVELLINO - Da tre anni combatteva con il mesotelioma contratto all'Isochimica di Avellino. Francesco Anzalone, 61 anni, sposato, due figli, è la 31esima vittima dell'amianto dell'azienda di Elio Grazi ...