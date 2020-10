Aumentano gli edifici ad alte prestazioni energetiche (Di mercoledì 7 ottobre 2020) In Italia Aumentano gli edifici ad elevate prestazioni energetiche: secondo l’ultimo rapporto sono passati dal 7% al 10% Aumentano gli edifici ad elevate prestazioni energetiche, che passano da circa il 7% al 10% del totale nel periodo 2016-2019, grazie al contributo di ristrutturazioni importanti e di nuove costruzioni. È quanto emerge dal Rapporto annuale sulla Certificazione Energetica… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 7 ottobre 2020) In Italiagliad elevate: secondo l’ultimo rapporto sono passati dal 7% al 10%gliad elevate, che passano da circa il 7% al 10% del totale nel periodo 2016-2019, grazie al contributo di ristrutturazioni importanti e di nuove costruzioni. È quanto emerge dal Rapporto annuale sulla Certificazione Energetica… L'articolo Corriere Nazionale.

ilfoglio_it : Aumentano gli stipendi, gonfiano i rimborsi e non si dimettono dopo una condanna. Al governo i grillini si sono com… - ilfoglio_it : Tridico, Appendino e Parisi: aumentano gli stipendi, gonfiano i rimborsi e non si dimettono dopo una condanna. I di… - CarabellaSimone : Stanno uccidendo gli Italiani con provvedimenti idioti ma aumentano gli incentivi per i clandestini. Non restiamo a guardare! - CHlKOORITA : PERCHÉ GLI HASHTAG AUMENTANO - Donna37727968 : @GiovanniPortel8 @drconsulenze Basta non se ne può più ! Ma come c... siamo arrivati a questo ?A noi aumentano tu… -

Ultime Notizie dalla rete : Aumentano gli Covid: 107 nuovi casi, aumentano gli ospedalizzati Agenzia ANSA Usa: il governatore della Florida estende la registrazione degli elettori

Il governatore della Florida, Ron DeSantis, ha annunciato oggi che lo Stato estenderà la registrazione degli elettori alle 19 di ...

RIFORMA PENSIONI/ Prosegue la fuga dei pensionati all’estero (ultime notizie)

Riforma pensioni, prosegue la fuga dei pensionati italiani all’estero per godere di vantaggi fiscali e aumentare il proprio potere d’acquisto ...

Coronavirus Fincantieri, altri contagi. Sale la tensione

Martedì altri tre operai con sintomi si sono rivolti all’ospedale di Torrette. Intanto i sindacati chiedono sicurezza: "Siamo pronti allo sciopero" ...

Il governatore della Florida, Ron DeSantis, ha annunciato oggi che lo Stato estenderà la registrazione degli elettori alle 19 di ...Riforma pensioni, prosegue la fuga dei pensionati italiani all’estero per godere di vantaggi fiscali e aumentare il proprio potere d’acquisto ...Martedì altri tre operai con sintomi si sono rivolti all’ospedale di Torrette. Intanto i sindacati chiedono sicurezza: "Siamo pronti allo sciopero" ...