“Attenzione a queste verdure!”: possono farti molto male (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Quando si pensa alla dieta sana, tra i primi aspetti da considerare rientra l’assunzione di verdura. Aggiungerle alla propria alimentazione è importante, ma bisogna muoversi con buonsenso. Esistono infatti alcune verdure che possono fare male alla salute. Scopriamo quali sono e in quali casi è bene non assumerle. Patate Tuberi caratterizzati da un notevole contenuto di amido, ma anche di fibre e di vitamina C, le patate fanno male se consumate crude. Il motivo? La presenza della solanina, un alcaloide tossico che rappresenta una difesa molto importante per la pianta. Per renderla inattiva, è il caso di cuocere le patate. Fondamentale è ricordare che, in ogni caso, per provocare effetti tossici con la solanina è necessario l’assunzione di 2 kg di patate crude (parametro ... Leggi su giornal (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Quando si pensa alla dieta sana, tra i primi aspetti da considerare rientra l’assunzione di verdura. Aggiungerle alla propria alimentazione è importante, ma bisogna muoversi con buonsenso. Esistono infatti alcune verdure chefarealla salute. Scopriamo quali sono e in quali casi è bene non assumerle. Patate Tuberi caratterizzati da un notevole contenuto di amido, ma anche di fibre e di vitamina C, le patate fannose consumate crude. Il motivo? La presenza della solanina, un alcaloide tossico che rappresenta una difesaimportante per la pianta. Per renderla inattiva, è il caso di cuocere le patate. Fondamentale è ricordare che, in ogni caso, per provocare effetti tossici con la solanina è necessario l’assunzione di 2 kg di patate crude (parametro ...

