Atalanta, tegola Caldara: si opera e starà fuori sino a gennaio (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Sembrava poter tornare ad essere il Mattia Caldara di qualche stagione fa, invece, la sfortuna si è messa di nuovo di mezzo. Nelle scorse ore l'annuncio: il difensore dell'Atalanta ha riportato una lesione del tendine rotuleo sinistro che lo terrà fuori a lungo soprattutto dopo che pare necessario l'operazione chirurgica.Atalanta: Caldara out sino a metà gennaiocaption id="attachment 1000583" align="alignnone" width="526" Caldara (getty images)/caption"Caldara, serve l'intervento: tornerà a gennaio". Sono queste le parole con le quali L'Eco di Bergamo dà la brutta notizia ai suoi lettori relativamente alle condizioni del difensore ex Milan e Juventus. Il centrale ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Sembrava poter tornare ad essere il Mattiadi qualche stagione fa, invece, la sfortuna si è messa di nuovo di mezzo. Nelle scorse ore l'annuncio: il difensore dell'ha riportato una lesione del tendine rotuleo sinistro che lo terràa lungo soprattutto dopo che pare necessario l'zione chirurgica.outa metàcaption id="attachment 1000583" align="alignnone" width="526"(getty images)/caption", serve l'intervento: tornerà a". Sono queste le parole con le quali L'Eco di Bergamo dà la brutta notizia ai suoi lettori relativamente alle condizioni del difensore ex Milan e Juventus. Il centrale ...

ItaSportPress : Atalanta, tegola Caldara: si opera e starà fuori sino a gennaio - - infoitsport : Infortunio Caldara, che tegola: i veri tempi di recupero per il difensore dell’Atalanta - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Atalanta, tegola Caldara: lesione parziale al tendine, previsto lungo s… - PietroSincich : Scambiato con Kjaer da Paolo figlio di Cesare. Allora sembrava una follia. Mai dubitare di Paolo figlio di Cesare - Mediagol : #Atalanta, tegola per #Gasperini: infortunio per #Caldara. I dettagli -