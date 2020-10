Atalanta, per la Champions ufficiale il ritorno al Gewiss Stadium (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ottima notizia per l’Atalanta e per i tifosi orobici: il sito ufficiale della Dea ha reso noto che la squadra di Gasperini ritornerà a disputare le gare casalinghe di Champions League, competizione dove l’Atalanta giocherà ancora una volta, avendo conquistato una nuova qualificazione lo scorso anno. ufficiale! Giocheremo la @ChampionsLeague al #GewissStadium! IT’S OFFICIAL! #Atalanta will play in the #UCL at the Gewiss Stadium! https://t.co/qvkbIo1Wkh#GoAtalantaGo pic.twitter.com/mrI5DgZUis — Atalanta B.C. (@Atalanta BC) October 7, 2020 Il via libera è stato dato dalla UEFA poche ore fa, e ... Leggi su giornal (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ottima notizia per l’e per i tifosi orobici: il sitodella Dea ha reso noto che la squadra di Gasperini ritornerà a disputare le gare casalinghe diLeague, competizione dove l’giocherà ancora una volta, avendo conquistato una nuova qualificazione lo scorso anno.! Giocheremo la @League al #! IT’S OFFICIAL! #will play in the #UCL at the! https://t.co/qvkbIo1Wkh#GoGo pic.twitter.com/mrI5DgZUis —B.C. (@BC) October 7, 2020 Il via libera è stato dato dalla UEFA poche ore fa, e ...

