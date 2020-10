Atalanta, ora è ufficiale: la Champions al Gewiss Stadium (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L'Atalanta torna a casa e giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo la Champions League. La Dea ha ottenuto l'autorizzazione per ospitare le gare della stagione 2020/2021. L'UEFA, a inizio settembre, ha fatto un lungo sopralluogo nell'impianto, dando l'ok per il suo utilizzo anche in Champions League. E, a distanza di un mese, è arrivata anche l'ufficialità per quello che l'Atalanta, in un comunicato ufficiale, ha definito "un risultato incredibile, forse impensabile anche solo fino ad un paio d’anni fa". Atalanta, ora è ufficiale: la Champions al Gewiss Stadium ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L'torna a casa e giocherà aldi Bergamo laLeague. La Dea ha ottenuto l'autorizzazione per ospitare le gare della stagione 2020/2021. L'UEFA, a inizio settembre, ha fatto un lungo sopralluogo nell'impianto, dando l'ok per il suo utilizzo anche inLeague. E, a distanza di un mese, è arrivata anche l'ufficialità per quello che l', in un comunicato, ha definito "un risultato incredibile, forse impensabile anche solo fino ad un paio d’anni fa"., ora è: laalITA Sport Press.

