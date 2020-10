Atalanta, la lista per la Champions League: c’è Ilicic, out Sutalo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Josip Ilicic fa parte della lista UEFA diramata dall’Atalanta per la prossima Champions League. Escluso il croato Bosko Sutalo. L’Atalanta ha reso noti i nomi dei giocatori inseriti nella lista UEFA per le partite di Champions League. Il tecnico Gian Piero Gasperini ha inserito anche Josip Ilicic e Mattia Caldara, nonostante il difensore a breve si sottoporrà ad un intervento al ginocchio. Escluso, invece, il difensore classe 2000 Bosko Sutalo. L’Atalanta è inserita nel Gruppo D con con Liverpool, Ajax e Midtjylland. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Josipfa parte dellaUEFA diramata dall’per la prossima. Escluso il croato Bosko. L’ha reso noti i nomi dei giocatori inseriti nellaUEFA per le partite di. Il tecnico Gian Piero Gasperini ha inserito anche Josipe Mattia Caldara, nonostante il difensore a breve si sottoporrà ad un intervento al ginocchio. Escluso, invece, il difensore classe 2000 Bosko. L’è inserita nel Gruppo D con con Liverpool, Ajax e Midtjylland. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Atalanta, lista Champions: out Sutalo, c'è Caldara #UCL - UgoBaroni : RT @SkySport: Atalanta, la lista per la Champions 2020-2021: ci sono Ilicic e Caldara, out Sutalo - SkySport : Atalanta, la lista per la Champions 2020-2021: ci sono Ilicic e Caldara, out Sutalo - Drek_1869 : RT @DiMarzio: #Atalanta, lista Champions: out Sutalo, c'è Caldara #UCL - sportli26181512 : Atalanta, la lista per la Champions 2020-2021: ci sono Ilicic e Caldara, out Sutalo: Il club bergamasco, che si pre… -