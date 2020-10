Atalanta, la lista per la Champions 2020-2021: sorpresa Caldara, c’è anche Ilicic. L’escluso… (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Di recente è tornato ad allenarsi con i compagni di squadra.Stiamo parlando di Josip Ilicic. L'ex trequartista del Palermo, che ha vestito la maglia rosanero dal 2010 al 2013, è da tempo fermo ai box. Nessun infortunio legato al calcio, nessun problema di natura fisica, ma mentale. Adesso, però, il classe 1988 sembra stare meglio e lavora per tornare a disposizione del tecnico Gian Piero Gasperini, che spera di schierarlo nell'undici titolare quanto prima. "Josip è già con noi ed è la cosa più bella, non speravo in tempi così rapidi. Ormai fa parte a tutti gli effetti degli allenamenti. In un paio di settimane ha avuto una grande evoluzione. Quando giocherà? Io spero che presto possa tornare per davvero", ha dichiarato.Ragion per cui, secondo quanto riportato da SkySport, Ilicic sarebbe ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Di recente è tornato ad allenarsi con i compagni di squadra.Stiamo parlando di Josip. L'ex trequartista del Palermo, che ha vestito la maglia rosanero dal 2010 al 2013, è da tempo fermo ai box. Nessun infortunio legato al calcio, nessun problema di natura fisica, ma mentale. Adesso, però, il classe 1988 sembra stare meglio e lavora per tornare a disposizione del tecnico Gian Piero Gasperini, che spera di schierarlo nell'undici titolare quanto prima. "Josip è già con noi ed è la cosa più bella, non speravo in tempi così rapidi. Ormai fa parte a tutti gli effetti degli allenamenti. In un paio di settimane ha avuto una grande evoluzione. Quando giocherà? Io spero che presto possa tornare per davvero", ha dichiarato.Ragion per cui, secondo quanto riportato da SkySport,sarebbe ...

