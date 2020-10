Astro's Playroom è gratis in ogni PS5 ma quanto durerà? Dettagli su longevità e diverse 'sorprese' (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Nicolas Doucet, studio director di Team Asobi, ha rivelato che Astro's Playroom durerà 4-5 ore. Il gioco uscirà il 12 novembre e sarà gratuito e preinstallato su ogni sistema PlayStation 5.Doucet ha detto che il titolo è progettato per essere completato in una singola sessione e punta a fornire una visione generale delle capacità di PS5.Astro's Playroom vuole anche essere una celebrazione di tutto ciò che riguarda PlayStation, e i fan di lunga data, in particolare, apprezzeranno alcune delle sorprese che lo sviluppatore giapponese ha lasciato lungo la strada.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Nicolas Doucet, studio director di Team Asobi, ha rivelato che's; 4-5 ore. Il gioco uscirà il 12 novembre e sarà gratuito e preinstallato susistema PlayStation 5.Doucet ha detto che il titolo; progettato per essere completato in una singola sessione e punta a fornire una visione generale delle capacità di PS5.'svuole anche essere una celebrazione di tutto ciò che riguarda PlayStation, e i fan di lunga data, in particolare, apprezzeranno alcune delleche lo sviluppatore giapponese ha lasciato lungo la strada.Leggi altro...

lillydessi : Astro's Playroom per PS5, la durata del gioco rivelata da Japan Studio - lillydessi : Astro's Playroom su PS5, svelati dettagli e durata: il team promette una sorpresa - lillydessi : Astro's Playroom per PS5, la durata del gioco rivelata da Japan Studio - - Asgard_Hydra : Astro's Playroom per PS5, la durata del gioco rivelata da Japan Studio - Asgard_Hydra : PS5: Astro's Playroom non una banale demo, i dettagli sul gioco gratis | Game Division -