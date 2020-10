Assolto Marco Carta per il furto di sei magliette (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Carlo Lanna Marco Carta viene Assolto al processo che lo ha visto imputato per il furto alla Rinascente Arriva a un epilogo inaspettato la vicenda giudiziaria che ha visto come protagonista Marco Carta, il cantante che è stato lanciato dal talent di Maria Filippi. In primo grado era stato Assolto dal giudice Stefano Caramellino. Poi la Procura Generale di Milano ha chiesto di condannare in appello a 8 mesi l'artista per il furto alla Rinascente, che è avvenuto il 31 maggio 2019, di 6 magliette per il valore di 1200 euro. Ma ora scatta l’assoluzione. La vicenda giudiziaria è lunga e complessa. Nel lungo appello della procura, lungo quasi 30 pagine, si sottolinea l'importanza della testimonianza ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Carlo Lannavieneal processo che lo ha visto imputato per ilalla Rinascente Arriva a un epilogo inaspettato la vicenda giudiziaria che ha visto come protagonista, il cantante che è stato lanciato dal talent di Maria Filippi. In primo grado era statodal giudice Stefano Caramellino. Poi la Procura Generale di Milano ha chiesto di condannare in appello a 8 mesi l'artista per ilalla Rinascente, che è avvenuto il 31 maggio 2019, di 6per il valore di 1200 euro. Ma ora scatta l’assoluzione. La vicenda giudiziaria è lunga e complessa. Nel lungo appello della procura, lungo quasi 30 pagine, si sottolinea l'importanza della testimonianza ...

