Ascolti tv martedì 6 ottobre: Imma Tataranni, Jurassic World, Le Iene (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ascolti tv martedì 6 ottobre 2020: auditel e share dei programmi ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 6 ottobre 2020? Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata della serie Imma Tataranni. Su Canale 5 il film Jurassic World. Su Rai 2 un nuovo appuntamento con lo show di Enrico Brignano Un’ora sola vi vorrei. Su Italia 1 la nuova edizione de Le Iene. Su Rai 3 invece l’approfondimento di Cartabianca. Su Rete 4 il talk Fuori dal coro. Ma chi ha totalizzato i maggiori Ascolti tv martedì 6 ottobre 2020? Di seguito tutti i dati. Ascolti tv 6 ottobre ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 ottobre 2020)tv martedì 62020: auditel e share dei programmi ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 62020? Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata della serie. Su Canale 5 il film. Su Rai 2 un nuovo appuntamento con lo show di Enrico Brignano Un’ora sola vi vorrei. Su Italia 1 la nuova edizione de Le. Su Rai 3 invece l’approfondimento di Cartabianca. Su Rete 4 il talk Fuori dal coro. Ma chi ha totalizzato i maggioritv martedì 62020? Di seguito tutti i dati.tv 6...

ercelburs : Adoro il fatto che il martedì pomeriggio inizia l’ansia per gli ascolti. Vi amo. #sençalkapimi - infoitcultura : Ascolti tv martedì 29 settembre | Imma Tataranni | Zero il folle | The War - infoitcultura : Ascolti tv martedì 29 settembre 2020 - infoitcultura : Ascolti tv ieri, martedi 29 settembre: boom per Il Paradiso delle Signore - mrfabionegri : La radio del martedì che ascolti quando vuoi. #radiomilanointernational #slrvltn #NewMusicAlert -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti martedì Caserta, i pro i contro e le curiosità' in tempo di Coronavirus l'eco di caserta