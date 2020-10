Ascolti TV | Martedì 6 ottobre 2020. La replica di Imma Tataranni vince con il 16.6%, solo il 9.3% per Jurassic World. La Clerici cala al 12.5%, Matano (16.2%) ancora sopra la D’Urso (15.3%-15.4%) (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Imma Tataranni - Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera Nella serata di ieri, martedì 6 ottobre 2020, su Rai1 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha conquistato 3.656.000 spettatori pari al 16.6% di share. Su Canale 5 il Jurassic World – Il Regno Distrutto ha raccolto davanti al video 1.838.000 spettatori pari al 9.3% di share. Su Rai2 Un’Ora sola vi Vorrei ha interessato 1.814.000 spettatori pari al 7.4% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 1.658.000 spettatori (10.1%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.048.000 spettatori pari ad uno share del 5.1%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 1.029.000 spettatori con il 6% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 7 ottobre 2020)- Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera Nella serata di ieri, martedì 6, su Rai1– Sostituto Procuratore ha conquistato 3.656.000 spettatori pari al 16.6% di share. Su Canale 5 il– Il Regno Distrutto ha raccolto davanti al video 1.838.000 spettatori pari al 9.3% di share. Su Rai2 Un’Ora sola vi Vorrei ha interessato 1.814.000 spettatori pari al 7.4% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 1.658.000 spettatori (10.1%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.048.000 spettatori pari ad uno share del 5.1%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 1.029.000 spettatori con il 6% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato ...

