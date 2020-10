Ascolti tv, dati Auditel martedì 6 ottobre: Imma Tataranni in replica vince con 3.6 milioni (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Rai1 si aggiudica la prima serata tv di martedì 6 ottobre con la replica della serie Imma Tataranni Sostituto Procuratore, che ha conquistato 3 milioni 656mila telespettatori con il 16.63% di share. Su Canale 5 il film Jurassic World – Il Regno Distrutto ha avuto 1 milione 838mila telespettatori con il 9.3% di share. Ascolti tv prime time La programmazione televisiva di ieri prevedeva poi su Rai2 il nuovo appuntamento con Un’ora sola vi vorrei di Enrico Brignano che ha interessato 1 milione 814mila spettatori con il 7.43% di share. Su Italia1 Le Iene hanno intrattenuto 1 milione 658mila spettatori con il 10.09% di share. Per i talk show diMartedì su La7 ha registrato 1 milione 137mila spettatori con uno share del 5.4%, #cartabianca su Rai3 è stato scelto ... Leggi su tvzap.kataweb (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Rai1 si aggiudica la prima serata tv di martedì 6con ladella serieSostituto Procuratore, che ha conquistato 3656mila telespettatori con il 16.63% di share. Su Canale 5 il film Jurassic World – Il Regno Distrutto ha avuto 1 milione 838mila telespettatori con il 9.3% di share.tv prime time La programmazione televisiva di ieri prevedeva poi su Rai2 il nuovo appuntamento con Un’ora sola vi vorrei di Enrico Brignano che ha interessato 1 milione 814mila spettatori con il 7.43% di share. Su Italia1 Le Iene hanno intrattenuto 1 milione 658mila spettatori con il 10.09% di share. Per i talk show diMartedì su La7 ha registrato 1 milione 137mila spettatori con uno share del 5.4%, #cartabianca su Rai3 è stato scelto ...

