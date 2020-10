Arisa senza trucco e senza l’inganno dei filtri E con nuovo look capelli | “Finalmente | sei bellissima”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) “Questa è la prima foto che faccio da quando ho deciso di ritornare allo stato originale della mia faccia..”, così inizia il racconto di, le sue parole surfano il mare in tempesta che rappresenta quella che è la perfezione a tutti i costi. Un terrore che al giorno d’oggi attanaglia tante persone, chiaramente più donne che uomini, continuamente poste sotto una lente d’ingrandimento. Le rughe non sono cosa buona e giusta, non sia mai avere un pelo e unghie curate e smalto, sennò guai, non sei presentabile. Un uomopanza, invece, è come un cielostelle, ce l’hanno insegnato da piccoli, e chi siamo noi per dire di no. Le parole di...