Arisa senza filtri, il messaggio di accettazione: “Amiamoci” – FOTO (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Arisa senza filtri, il messaggio di accettazione: “Amiamoci”. La cantante ha deciso di aiutare tutte quelle ragazze che hanno problemi con il proprio fisico ad accettarsi per come sono Arisa da quest’estate in poi ha deciso di mandare un messaggio di accettazione. In realtà lo ha sempre fatto, dall’inizio della sua carriera: è sempre stata … L'articolo Arisa senza filtri, il messaggio di accettazione: “Amiamoci” – FOTO proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 7 ottobre 2020), ildi: “Amiamoci”. La cantante ha deciso di aiutare tutte quelle ragazze che hanno problemi con il proprio fisico ad accettarsi per come sonoda quest’estate in poi ha deciso di mandare undi. In realtà lo ha sempre fatto, dall’inizio della sua carriera: è sempre stata … L'articolo, ildi: “Amiamoci” –proviene da YesLife.it.

ARISA_OFFICIAL : Questa è la prima foto che faccio da quando ho deciso di ritornare allo stato originale della mia faccia.Senza filt… - VanityFairIt : Senza trucco, la cantante, su Instagram, si abbandona a un lungo sfogo personale fatto di confessioni e una maturat… - zazoomblog : Arisa senza filtri il messaggio di accettazione: “Amiamoci” – FOTO - #Arisa #senza #filtri #messaggio - IOdonna : Arisa senza trucco su Instagram: «Amiamoci per quello che siamo» - BlitzTVit : #Arisa si mostra per la prima volta senza trucco e lancia un messaggio alle donne: “Amiamoci per come siamo'. Già q… -