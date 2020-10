Arisa parla nel nome del bodypositive e mostra il suo viso “Senza filtri” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Arisa è la testimonial di tutte noi La cantante Arisa, si mostra sui social senza filtri. In un lungo post si racconta, parlando di quelle che sono state le sue insicurezze e le sue nuove e ritrovate consapevolezze. Non è la prima volta che parla chiaro nei riguardi del suo aspetto. Porta un messaggio contro il bodyshaming, un fenomeno dilagante da sempre e ancora più stimolate dalle copertine e dai feed dei social sempre molto patinati, che mostrano l’utopia della perfezione. Leggi anche Arisa in bikini contro il bodyshaming: «Amatevi» Arisa parla ad alta voce, senza pudore e con orgoglio, di quelle che sono le sue fragilità sul suo fisico, ma racconta soprattutto ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 7 ottobre 2020)è la testimonial di tutte noi La cantante, sisui social senza filtri. In un lungo post si racconta,ndo di quelle che sono state le sue insicurezze e le sue nuove e ritrovate consapevolezze. Non è la prima volta chechiaro nei riguardi del suo aspetto. Porta un messaggio contro il bodyshaming, un feno dilagante da sempre e ancora più stimolate dalle copertine e dai feed dei social sempre molto patinati, cheno l’utopia della perfezione. Leggi anchein bikini contro il bodyshaming: «Amatevi»ad alta voce, senza pudore e con orgoglio, di quelle che sono le sue fragilità sul suo fisico, ma racconta soprattutto ...

CariniPietro : @ARISA_OFFICIAL Non hai bisogno di trucco o altro, per te parla la tua voce meravigliosa e la tua immensa bravura ???????????? - dom___72 : @troisi_licia @IolandaPompilio @ARISA_OFFICIAL non discuto la sua capacità canora ma quando parla normalmente cambi… - dom___72 : @IolandaPompilio @ARISA_OFFICIAL @troisi_licia boh io ho solo l'esperienza televisiva in cui l'ho sentita parlare e… - dom___72 : @IolandaPompilio @ARISA_OFFICIAL nooo @troisi_licia è più bella e non ha la vocetta irritante di arisa quando parl… -