ANM, lunedì 12 ottobre sciopero delle funicolari. Gli orari garantiti (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Anm comunica che è stato indetto uno sciopero delle funicolari per lunedì 12 ottobre dai sindacati FILT CGIL UILTRASPORTI e UGL FNA. Ecco gli orari in cui sarà garantito il servizio. Anm informa che lunedì 12 ottobre le OO.SS. FILT CGIL UILTRASPORTI e UGL FNA, hanno proclamato uno sciopero di 8 ore, dalle ore 9.00 alle 17.00, dei lavoratori ANM settore funicolari. L’eventuale sospensione del servizio verrà gestita … Leggi su 2anews (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Anm comunica che è stato indetto unoper lunedì 12dai sindacati FILT CGIL UILTRASPORTI e UGL FNA. Ecco gliin cui sarà garantito il servizio. Anm informa che lunedì 12le OO.SS. FILT CGIL UILTRASPORTI e UGL FNA, hanno proclamato unodi 8 ore, dalle ore 9.00 alle 17.00, dei lavoratori ANM settore. L’eventuale sospensione del servizio verrà gestita …

anmnapoli : ??????Da lunedì 12 Ottobre l’ascensore Chiaia sospende il servizio per consentire il rinnovo radicale dell’impianto.… - LuceverdeRadio : RT @anmnapoli: ??????Da lunedì 12 Ottobre l’ascensore Chiaia sospende il servizio per consentire il rinnovo radicale dell’impianto. Restano… - anmnapoli : ??????Da lunedì 12 Ottobre l’ascensore Chiaia sospende il servizio per consentire il rinnovo radicale dell’impianto.… - muoversincampan : Funicolari Anm, lunedì 12 ottobre, dalle ore 9.00 alle 17.00, è previsto uno sciopero del personale. Centrale, Chia… - anmnapoli : ?? ? Lunedì 12 ottobre Sciopero Funicolari di 8 ore proclamato dalle Organizzazioni Sindacali CGIL – UIL e UGL. L‘e… -

Ultime Notizie dalla rete : ANM lunedì Commercialisti: Corso di Diritto e Contenzioso Tributario Corriere di Taranto