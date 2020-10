Angelica e Domenico erano innamorati: il fuoco se li è portati via insieme (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Non c’è stato nulla da fare, dopo il violento incidente sulla Statale 96. A perdere la vita due giovani fidanzati. Domenico ed Angelica (Fonte foto: web)Domenico A. 20 anni, ed Angelica C. di anni 17, hanno perso la vita la scorsa notte, in un tragico incidente verificatosi sulla Statale 96, sul tratto Altamura-Gravina, nel barese. I due, fidanzati, si sono scontrati con un Suv e sono finiti fuori strada. La loro Fiat 600, ha poi preso fuoco, pochi secondi dopo l’impatto. Ricoverato e fuori pericolo di vita, il quarantacinquenne che guidava il Suv con cui si sono scontrati i due giovani. Bari: ora si indaga sulle dinamiche dell’incidente Il luogo dell’incidente (Fonte foto: web)Lei di Altamura, lui di Gravina di Puglia, stavano percorrendo la strada sulla ... Leggi su chenews (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Non c’è stato nulla da fare, dopo il violento incidente sulla Statale 96. A perdere la vita due giovani fidanzati.ed(Fonte foto: web)A. 20 anni, edC. di anni 17, hanno perso la vita la scorsa notte, in un tragico incidente verificatosi sulla Statale 96, sul tratto Altamura-Gravina, nel barese. I due, fidanzati, si sono scontrati con un Suv e sono finiti fuori strada. La loro Fiat 600, ha poi preso, pochi secondi dopo l’impatto. Ricoverato e fuori pericolo di vita, il quarantacinquenne che guidava il Suv con cui si sono scontrati i due giovani. Bari: ora si indaga sulle dinamiche dell’incidente Il luogo dell’incidente (Fonte foto: web)Lei di Altamura, lui di Gravina di Puglia, stavano percorrendo la strada sulla ...

Domenico e Angelica intrappolati nell'auto in fiamme: i fidanzati uniti dall'amore per i cavalli

"È una cosa meravigliosa che non si può spiegare, ma si può solo amare". L'ultimo post su Facebook di Domenico Angelastro è una frase che accompagna una foto: accarezza un cavallo bianco, e poggia la ...

