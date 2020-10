Ancora paura al Giro, polemica sicurezza (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Un elicottero provoca lo spostamento di alcune transenne, colpiti due atleti della Vini Zabù Ktm. Si ritira Thomas, tappa a Demare Leggi su quotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Un elicottero provoca lo spostamento di alcune transenne, colpiti due atleti della Vini Zabù Ktm. Si ritira Thomas, tappa a Demare

Covid, arriva la task force per contatti e coccole

Dai vigilanti ai tecnici di lavoratorio, la squadra dell’Amedeo di Savoia che traccia i casi positivi: «La pressione cresce ma ora siamo più efficienti» ...

Sosta sotto il tiglio

Hanno piantato un tiglio in piazza Cavour, un regalo del consolato dell’India in memoria di Gandhi, un albero internazionale che è ancora piccolo ma può diventare centrale. Quando il camion delle cons ...

Covid, l'assedio della camorra al Recovery Fund: 500 imprenditori sotto esame

Cinquantotto fascicoli e 500 imprenditori sotto la lente d’ingrandimento degli investigatori che indagano sui rischi legati alle infiltrazioni mafiose sui beneficiari dei finanziamenti ...

