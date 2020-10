Anche Milan Skriniar positivo al Covid: a rischio per il derby Inter – Milan (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il giocatore dell’Inter, Milan Skriniar, è risultato positivo al Covid. La notizia arriva dal ritiro della nazionale slovacca dove si trova il difensore. Il calciatore, che si è sottoposto al tampone al suo arrivo in Nazionale seguirà il protocollo ed effettuerà un secondo tampone. Il calciatore slovacco è a rischio per il derby in programma il 17 ottobre. I controlli all’Inter si erano resi necessari dopo che martedì si era già registrata la positività di Alessandro Bastoni, mentre era in ritiro con l’Under 21L'articolo Anche Milan Skriniar positivo al ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il giocatore dell’, è risultatoal. La notizia arriva dal ritiro della nazionale slovacca dove si trova il difensore. Il calciatore, che si è sottoposto al tampone al suo arrivo in Nazionale seguirà il protocollo ed effettuerà un secondo tampone. Il calciatore slovacco è aper ilin programma il 17 ottobre. I controlli all’si erano resi necessari dopo che martedì si era già registrata la positività di Alessandro Bastoni, mentre era in ritiro con l’Under 21L'articoloal ...

