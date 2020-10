Among Us nel terrificante artwork dell'artista di God of War che mostra cosa si cela sotto al casco dell'impostore (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Among Us è diventato un successo incredibile in poco tempo catturando l'interesse di tutti: persino l'art director di God of War, Raf Grassetti, ha creato un artwork che lascia senza fiato.Sebbene Among Us sia in circolazione dal 2018, solo di recente ha iniziato a raccogliere un enorme e improvviso seguito. Il gioco horror di fantascienza basato su misteriosi omicidi chiede ai giocatori di usare i loro poteri di deduzione per scoprire rapidamente gli impostori all'interno delle loro file di compagni di squadra dall'aspetto innocente, pena la morte.Raf Grassetti, Art Director a tempo pieno di Sony Santa Monica Studios e fan artist 3D part-time, ha condiviso un'interpretazione di ciò che deve nascondersi sotto i caschi spaziali indossati dagli impostori in ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 7 ottobre 2020)Us è diventato un successo incredibile in poco tempo catturando l'interesse di tutti: persino l'art director di God of War, Raf Grassetti, ha creato unche lascia senza fiato.SebbeneUs sia in circolazione dal 2018, solo di recente ha iniziato a raccogliere un enorme e improvviso seguito. Il gioco horror di fantascienza basato su misteriosi omicidi chiede ai giocatori di usare i loro poteri di deduzione per scoprire rapidamente gli impostori all'internoe loro file di compagni di squadra dall'aspetto innocente, pena la morte.Raf Grassetti, Art Director a tempo pieno di Sony Santa Monica Studios e fan artist 3D part-time, ha condiviso un'interpretazione di ciò che deve nascondersii caschi spaziali indossati dagli impostori in ...

Doc_Parnaxus : Sono felice di condividere l'ultimo arrivato nel mio negozio #etsy: Impostor Among Us Short-Sleeve Unisex T-Shirt s… - AbuStonem : “Quanto hai di ping su among us nel server nordamericano?” “Che cos’è ping?” - 23minuti : Su among us sono rimasta unico impostor con 7 da uccidere e cazzo ho vintooo come lo scrivo nel curriculum? - Lovelydeps : @CScct ma? mi sembrava che la persona nel post originale stesse sottovalutando la mafia perché la metteva solo come… - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: #QuadriDaAmmirare Quest'opera si intitola 'Among the Sierra Nevada' ed è stata realizzata da Albert Bierstadt nel 1868.… -

Ultime Notizie dalla rete : Among nel Among Us nel terrificante artwork dell'artista di God of War che mostra cosa si cela sotto al casco dell'impostore Eurogamer.it Among Us nel terrificante artwork dell'artista di God of War che mostra cosa si cela sotto al casco dell'impostore

Un vero incubo. Among Us è diventato un successo incredibile in poco tempo catturando l'interesse di tutti: persino l'art director di God of War, Raf Grassetti, ha creato un artwork che lascia senza f ...

The Game Awards 2020, intervistato il conduttore Geoff Keighley

Quale sarà il gioco dell’anno che verrà premiato ai The Game Awards? Siamo entrati nell’ultimo trimestre del 2020 e quasi tutti i videogiocatori, ricevendo la domanda precedente, ...

Un vero incubo. Among Us è diventato un successo incredibile in poco tempo catturando l'interesse di tutti: persino l'art director di God of War, Raf Grassetti, ha creato un artwork che lascia senza f ...Quale sarà il gioco dell’anno che verrà premiato ai The Game Awards? Siamo entrati nell’ultimo trimestre del 2020 e quasi tutti i videogiocatori, ricevendo la domanda precedente, ...