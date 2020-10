Amichevole, Italia-Moldavia: le probabili formazioni (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Amichevole, Italia-Moldavia. A Firenze primo impegno per gli uomini di Roberto Mancini. FIRENZE – Amichevole, Italia-Moldavia. Prima uscita in questo slot dedicato alle nazionali per gli azzurri di Roberto Mancini. Sirigu e compagni affrontare la squadra moldava, un test importante per capire chi tra le seconde linee potrà entrare in futuro in pianta stabile nella rosa Italiana. Italia-Moldavia, le probabili formazioni Spazio alle seconde linee in casa azzurra. Mancini e Acerbi la coppia di centrale con Lazzari a destra. A centrocampo spazio a Locatelli mentre il tridente offensivo dovrebbe essere composto da Berardi, Caputo ed El Shaarawy. Negli ospiti la conoscenza ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 7 ottobre 2020). A Firenze primo impegno per gli uomini di Roberto Mancini. FIRENZE –. Prima uscita in questo slot dedicato alle nazionali per gli azzurri di Roberto Mancini. Sirigu e compagni affrontare la squadra moldava, un test importante per capire chi tra le seconde linee potrà entrare in futuro in pianta stabile nella rosana., leSpazio alle seconde linee in casa azzurra. Mancini e Acerbi la coppia di centrale con Lazzari a destra. A centrocampo spazio a Locatelli mentre il tridente offensivo dovrebbe essere composto da Berardi, Caputo ed El Shaarawy. Negli ospiti la conoscenza ...

SMSNEWSOFFICIAL : Stasera su Rai1 il test amichevole Italia-Moldova - sportli26181512 : Diretta #Italia-Moldova ore 20.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming: Gli azzurri di Mancini… - internewsit : Inter in nazionale: sette in amichevole oggi, spicca Italia-Moldavia - - sportli26181512 : Italia-Moldavia, le probabili formazioni e dove vederla in tv. Mancini senza Chiesa e con Caputo: Primo test amiche… - grandesso63 : Abbiamo due casi molto importanti in Italia, molto di più della crisi economica e della disoccupazione, la partita… -