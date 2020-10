Allerta Meteo Estofex, maltempo al Centro Italia: rischio tornado e forti venti (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Allerta Meteo – Il maltempo ritorna sull’Italia oggi, coinvolgendo le regioni del Centro-Sud. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta di livello 1 per il Centro Italia principalmente per tornado e forti venti. Livello 1 per l’Adriatico orientale e le coste ioniche principalmente per nubifragi. Livello 1 per Bulgaria orientale, Romania e Moldavia principalmente per nubifragi e in misura minore, forti venti e tornado. Tutti gli avvisi si intendono validi fino alle 8 (ora Italiana) di domani, giovedì 8 ottobre. Una profonda depressione nella media-alta ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 7 ottobre 2020)– Ilritorna sull’oggi, coinvolgendo le regioni del-Sud.(European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’di livello 1 per ilprincipalmente per. Livello 1 per l’Adriatico orientale e le coste ioniche principalmente per nubifragi. Livello 1 per Bulgaria orientale, Romania e Moldavia principalmente per nubifragi e in misura minore,. Tutti gli avvisi si intendono validi fino alle 8 (orana) di domani, giovedì 8 ottobre. Una profonda depressione nella media-alta ...

