Allerta Meteo Emilia Romagna: codice arancione per il passaggio della piena del Po (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Scatta l’Allerta arancione in Emilia-Romagna per il passaggio della piena del Po dalle 12 di oggi e per tutta la giornata di domani. Il livello di attenzione e’ piu’ alto nella zona piu’ orientale della pianura verso la foce del grande fiume, “limitatamente al tratto a valle della sezione idrometrica di Polesella“, precisa il testo dell’Allerta diffuso dalla Protezione civile regionale. Per domani, intanto, “nessun fenomeno Meteo da segnalare“.L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Scatta l’inper ildel Po dalle 12 di oggi e per tutta la giornata di domani. Il livello di attenzione e’ piu’ alto nella zona piu’ orientalepianura verso la foce del grande fiume, “limitatamente al tratto a vallesezione idrometrica di Polesella“, precisa il testo dell’diffuso dalla Protezione civile regionale. Per domani, intanto, “nessun fenomenoda segnalare“.L'articoloWeb.

