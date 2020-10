“Allerta gialla”. Meteo Italia, maltempo: 13 regioni a rischio. Le previsioni (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Una perturbazione temporalesca sta attraversando l’Italia in queste ore, con metà delle regioni a rischio maltempo. Il fronte perturbato è stato generato dall’insistente vortice ciclonico che staziona da più giorni sul Regno Unito. Il team del iLMeteo.it avvisa che dopo le piogge notturne su molti settori del Nord, in mattinata ultime precipitazioni stanno interessando il Friuli Venezia Giulia e la Romagna, spostandosi anche sulla Toscana per poi scendere rapidamente verso Umbria, Lazio (temporale a Roma). Anche Marche e Abruzzo (localmente fin sulle coste) e infine Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. Col passaggio del fronte si attiveranno venti moderati o forti dai quadranti occidentali prima e di Maestrale dopo. Saranno possibili mareggiate sulle coste esposte. ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Una perturbazione temporalesca sta attraversando l’in queste ore, con metà delle. Il fronte perturbato è stato generato dall’insistente vortice ciclonico che staziona da più giorni sul Regno Unito. Il team del iL.it avvisa che dopo le piogge notturne su molti settori del Nord, in mattinata ultime precipitazioni stanno interessando il Friuli Venezia Giulia e la Romagna, spostandosi anche sulla Toscana per poi scendere rapidamente verso Umbria, Lazio (temporale a Roma). Anche Marche e Abruzzo (localmente fin sulle coste) e infine Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. Col passaggio del fronte si attiveranno venti moderati o forti dai quadranti occidentali prima e di Maestrale dopo. Saranno possibili mareggiate sulle coste esposte. ...

RaiNews : Piogge e vento forte - ComuneNapoli : #AllertaMeteoNA Avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 8:00 alle ore 22:00 d… - DANI56 : RT @RaiNews: Piogge e vento forte - Consumatrici : Allerta gialla in 13 regioni: venti di burrasca e maltempo da Emilia a Basilicata - Tg1Raiofficial : Oggi allerta gialla per il #maltempo in 13 regioni. Previsti venti forti e piogge, in particolare su nord e centro.… -