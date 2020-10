Allerta alimentare richiamo Tonno in scatola per contaminazione biologica (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Richiamato lotto di Tonno per contaminazione microbiologica. Si raccomanda di non consumare il prodotto e di restituire il lotto al punto vendita Pubblicato dal ministero della Salute un avviso di richiamo di un lotto di Tonno in olio di girasole a marchio Porticello per una possibile contaminazione microbiologica. Il prodotto coinvolto è stato venduto in … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Richiamato lotto dipermicro. Si raccomanda di non consumare il prodotto e di restituire il lotto al punto vendita Pubblicato dal ministero della Salute un avviso didi un lotto diin olio di girasole a marchio Porticello per una possibilemicro. Il prodotto coinvolto è stato venduto in … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Allerta alimentare Tonno Porticello richiamato per possibile contaminazione microbiologica ilfattoalimentare.it Possibile contaminazione microbiologica: richiamato tonno in olio di girasole Porticello

Il ministero della Salute ha pubblicato l ‘avviso di richiamo di un lotto di tonno in olio di girasole a marchio Porticello per una possibile contaminazione microbiologica. Il prodotto coinvolto è sta ...

