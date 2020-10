Allerta alimentare, richiamato tonno in scatola per contaminazione microbiologica (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Alessandro Nunziati l prodotto interessato dall’avviso di richiamo è il tonno Porticello in olio di girasole venduto in confezioni in latta da 1.730 grammi ciascuna .A darne notizia come sempre è il Ministero della salute attraverso il proprio portale web dedicato agli avvisi di sicurezza. Il ritiro del tonno in scatola si è reso necessario per una … Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Alessandro Nunziati l prodotto interessato dall’avviso di richiamo è ilPorticello in olio di girasole venduto in confezioni in latta da 1.730 grammi ciascuna .A darne notizia come sempre è il Ministero della salute attraverso il proprio portale web dedicato agli avvisi di sicurezza. Il ritiro delinsi è reso necessario per una … Impronta Unika.

zazoomblog : Allerta alimentare richiamato tonno in scatola per contaminazione biologica - #Allerta #alimentare #richiamato - infoitsalute : Allerta alimentare | richiamo formaggio | presenza di Escherichia coli Stec - LauraClaraCianc : Tutti con le mascherine per mantenere alti l' allarme e l' allerta, per alimentare la paura e il panico del virusci… - valentinadigrav : RT @ilgiornale: L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha diramato un'allerta Influenza Aviaria: ''Possibile epidemia in inverno''… -

Ultime Notizie dalla rete : Allerta alimentare Allerta Alimentare richiamo Tonno in scatola per contaminazione biologica MeteoWeek Inverno 2020/2021: le limitazioni d’esercizio degli impianti termici civili e delle combustioni all’aperto, tutte le info

Le limitazioni vengono applicate dall’1 ottobre 2020 al 31 marzo 2021, da lunedì a domenica e il provvedimento ha efficacia su tutto il territorio cittadino ...

Allerta alimentare richiamato tonno in scatola per contaminazione biologica

Richiamato lotto di tonno per contaminazione microbiologica. Si raccomanda di non consumare il prodotto e di restituirlo ...

Le limitazioni vengono applicate dall’1 ottobre 2020 al 31 marzo 2021, da lunedì a domenica e il provvedimento ha efficacia su tutto il territorio cittadino ...Richiamato lotto di tonno per contaminazione microbiologica. Si raccomanda di non consumare il prodotto e di restituirlo ...