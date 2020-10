Alle radici del talento di Sinner | parla coach Sartori | “È diventato forte con il lavoro Jannik e gli altri | dietro i risultati c’è un percorso”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Da qualche mese è tornato a casa, accettando la proposta della società Horizon per lavorare al Tennis Comunali di Vicenza, dove ha a disposizione tre campi per i suoi 30 allievi. Oltre a loro segue danatore Marco Cecchinato, Thomas Fabbiano e Andreas Seppi. Massimoè anche il maestro che ha scoperto ildi. Glielo presentò nel novembre del 2013 Alex Vittur, un suo ex allievo. Due pggi insieme ed è corso a chiamare il collega Riccardo Piatti, ha insistito un po’ per convincerlo sulla bontà in prospettiva del ragazzo, che a diciannove anni è arrivato ai quarti del Roland Garros, facendo soffrire Nadal. Da Vicenzase ne era andato giovane in direzione Caldaro (Bolzano), ...