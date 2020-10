Alitalia: Leogrande, 'urgente cessione azienda' (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Roma, 7 ott. (Adnkronos) - ''Questa è una società in amministrazione straordinaria e adotta un programma di cessione e quindi ha urgenza di individuare una parte acquirente solida e affidabile a cui poter consegnare le proprie prospettive di investimento e di sviluppo''. Il commissario straordinario di Alitalia, Giuseppe Leogrande, risponde così alle domande dei parlamentari in un'audizione alla Camera sulla situazione finanziaria. Leggi su iltempo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Roma, 7 ott. (Adnkronos) - ''Questa è una società in amministrazione straordinaria e adotta un programma die quindi ha urgenza di individuare una parte acquirente solida e affidabile a cui poter consegnare le proprie prospettive di investimento e di sviluppo''. Il commissario straordinario di, Giuseppe, risponde così alle domande dei parlamentari in un'audizione alla Camera sulla situazione finanziaria.

Il commissario straordinario di Alitalia, Giuseppe Leogrande, risponde così alle domande dei parlamentari in un'audizione alla Camera sulla situazione finanziaria.

Perché Alitalia chiederà contributi alla Commissione Ue

Lo ha detto il commissario straordinario di Alitalia Giuseppe Leogrande in audizione alla Camera. “Mi permetto – ha aggiunto – di sollecitare fattivamente perché è necessario che questo percorso di ...

Lo ha detto il commissario straordinario di Alitalia Giuseppe Leogrande in audizione alla Camera. "Mi permetto – ha aggiunto – di sollecitare fattivamente perché è necessario che questo percorso di ...