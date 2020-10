“Alberto Matano sostituito”. La voce bomba con tanto di nuovo nome: la reazione del conduttore (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Alberto Matano non è riuscito a tenersi tutto per sé ed ha approfittato dell’appuntamento odierno de ‘La Vita in diretta’ per smentire categoricamente una notizia circolata in queste ore. Ha dunque puntato il dito contro le cosiddette fake news, che hanno avuto il conduttore televisivo come protagonista involontario. La voce che ha fatto il giro velocemente era di quelle clamorose, infatti si parlava di un suo addio al programma e di una persona già pronta a sostituirlo. In particolare, a prendere il suo posto sarebbe stata la padrona di casa di ‘Domenica In’, Mara Venier, indubbiamente una delle presentatrici più amate nel mondo della televisione italiana. I due però hanno un ottimo rapporto di amicizia e mai si sarebbe potuto verificare uno sgarbo simile, almeno stando a ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Albertonon è riuscito a tenersi tutto per sé ed ha approfittato dell’appuntamento odierno de ‘La Vita in diretta’ per smentire categoricamente una notizia circolata in queste ore. Ha dunque puntato il dito contro le cosiddette fake news, che hanno avuto iltelevisivo come protagonista involontario. Lache ha fatto il giro velocemente era di quelle clamorose, infatti si parlava di un suo addio al programma e di una persona già pronta a sostituirlo. In particolare, a prendere il suo posto sarebbe stata la padrona di casa di ‘Domenica In’, Mara Venier, indubbiamente una delle presentatrici più amate nel mondo della televisione italiana. I due però hanno un ottimo rapporto di amicizia e mai si sarebbe potuto verificare uno sgarbo simile, almeno stando a ...

