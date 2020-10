Alba dorata "organizzazione criminale", la condanna dei giudici di Atene (Di mercoledì 7 ottobre 2020) I giudici del tribunale di Atene hanno dichiarato il partito di estrema destra Alba dorata colpevole di aver agito come organizzazione criminale. I giudici hanno dichiarato sette ex parlamentari del partito, incluso il leader del movimento Nikos Michaloliakos, colpevoli di aver guidato una organizzazione criminale. Gli altri deputati sono stati giudicati colpevoli di avervi partecipato. Le indagini avevano indicato che il partito agiva come gruppo paramilitare, con ordini pronunciati dalla leadership del partito e diretti a organizzazioni di quartiere e gruppi d’assalto che attaccavano i migranti, spesso causando loro gravi ferite. Nel corso del processo, la procura aveva chiesto il proscioglimento di molti membri del partito ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Idel tribunale dihanno dichiarato il partito di estrema destracolpevole di aver agito come. Ihanno dichiarato sette ex parlamentari del partito, incluso il leader del movimento Nikos Michaloliakos, colpevoli di aver guidato una. Gli altri deputati sono stati giudicati colpevoli di avervi partecipato. Le indagini avevano indicato che il partito agiva come gruppo paramilitare, con ordini pronunciati dalla leadership del partito e diretti a organizzazioni di quartiere e gruppi d’assalto che attaccavano i migranti, spesso causando loro gravi ferite. Nel corso del processo, la procura aveva chiesto il proscioglimento di molti membri del partito ...

