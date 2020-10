Alba Dorata è un’organizzazione criminale: la sentenza storica in Grecia mette al bando il movimento neonazista (Di mercoledì 7 ottobre 2020) sentenza storica per il movimento di estrema destra neonazista Alba Dorata: la Corte d’Appello di Atene lo ha dichiarato un’organizzazione criminale al termine di 5 anni e mezzo di processo. Nella mattinata di oggi, 7 ottobre, almeno 8 mila persone sono scese in piazza davanti al palazzo di giustizia al grido di «vogliamo i nazisti in prigione». October 7, 2020 La prima condanna per l’omicidio di Pavlos Fyssas Tra i crimini più eclatanti che hanno coinvolto 68 militanti negli ultimi anni c’è l’omicidio davanti a un bar nel quartiere di Keratsini, alla periferia ovest di Atene, di Pavlos Fyssas (in arte “Killah P”), rapper e attivista di sinistra, avvenuto il 18 settembre del 2013 per mano del ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 ottobre 2020)per ildi estrema destra: la Corte d’Appello di Atene lo ha dichiarato un’organizzazioneal termine di 5 anni e mezzo di processo. Nella mattinata di oggi, 7 ottobre, almeno 8 mila persone sono scese in piazza davanti al palazzo di giustizia al grido di «vogliamo i nazisti in prigione». October 7, 2020 La prima condanna per l’omicidio di Pavlos Fyssas Tra i crimini più eclatanti che hanno coinvolto 68 militanti negli ultimi anni c’è l’omicidio davanti a un bar nel quartiere di Keratsini, alla periferia ovest di Atene, di Pavlos Fyssas (in arte “Killah P”), rapper e attivista di sinistra, avvenuto il 18 settembre del 2013 per mano del ...

amnestyitalia : Giornata storica per la giustizia in Grecia e in Europa: il leader e altri sei alti funzionari di Alba Dorata (ex P…

Open_gol : Alba Dorata è un'organizzazione criminale: la sentenza storica in Grecia mette al bando il movimento neonazista

ilpost : Alba Dorata è stata dichiarata un'organizzazione criminale

NiccoloZancan : Un tribunale di Atene ha stabilito oggi che il partito di estrema destra Alba Dorata (7% di consensi) ha operato, durant…