Alba Dorata è morta e sepolta, ma i semi del fascismo sono ancora annidati nella pancia della Grecia (di Dimitri Deliolanes) (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Nessuno si aspettava grandi sconvolgimenti nello scenario politico greco. L'opinione pubblica nutriva due grandi aspettative dalla sentenza su Alba Dorata. La prima era di vedere se la giustizia, una delle istituzioni più conservatrici del paese, era in grado di farsi valere e di riconoscere la palese evidenza: che un partito nazionasocialista funziona e si afferma solo quando compie crimini conseguenti alla sua ideologia. La seconda aspettativa riguardava il grado di severità che può esercitare nel punire i crimini commessi nel nome del credo politico dell'"organizzazione criminale" Alba Dorata. Oggi la prima aspettativa è stata ampiamente soddisfatta. Con parere unanime il collegio giudicante ha riconosciuto che Alba Dorata ...

