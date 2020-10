Alba Dorata e destra italiana, c’erano rapporti politici? (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La questione del giorno, ovvero quella di Alba Dorata dichiarata organizzazione criminale in Grecia in seguito all’omicidio del rapper antifascista Pavlos Fyssas, ha sollevato diversi interrogativi in Italia. Il movimento di estrema destra ellenica, infatti, è sempre entrato nella narrazione delle destre europee e della loro ascesa nel decennio 2010-2020. Ma c’è stato un momento in cui Alba Dorata e destra italiana sono entrati in contatto? LEGGI ANCHE > La sentenza storica: «Alba Dorata è un’organizzazione criminale» Alba Dorata e destra italiana: cosa (non) è successo con la Lega Partiamo dagli ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La questione del giorno, ovvero quella didichiarata organizzazione criminale in Grecia in seguito all’omicidio del rapper antifascista Pavlos Fyssas, ha sollevato diversi interrogativi in Italia. Il movimento di estremaellenica, infatti, è sempre entrato nella narrazione delle destre europee e della loro ascesa nel decennio 2010-2020. Ma c’è stato un momento in cuisono entrati in contatto? LEGGI ANCHE > La sentenza storica: «è un’organizzazione criminale»: cosa (non) è successo con la Lega Partiamo dagli ...

amnestyitalia : Giornata storica per la giustizia in Grecia e in Europa: il leader e altri sei alti funzionari di Alba Dorata (ex P… - ilpost : Alba Dorata è stata dichiarata un’organizzazione criminale - valigiablu : Dopo sette anni di processo, condannati leader e militanti nazisti di Alba Dorata per l'omicidio del rapper antifas… - PaP_ValSusa : RT @potere_alpopolo: Il fascismo non è una opinione, è un crimine. La sentenza della Corte di Appello di Atene dichiara che il partito neo… - BrigataM49 : RT @potere_alpopolo: Il fascismo non è una opinione, è un crimine. La sentenza della Corte di Appello di Atene dichiara che il partito neo… -